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القدس (CNN)-- تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية والقتال البري في جميع أنحاء قطاع غزة، مع قتال عنيف في حي الشجاعية بمدينة غزة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي ومسؤولون محليون، السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي: "القوات تواصل نشاطها العملياتي ضد أهداف إرهابية في منطقة الشجاعية، وتقاتل في وقت واحد فوق وتحت الأرض"، وأضاف أن "قوات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافا إرهابية وخلايا إرهابية مسلحة" ضمن عملياتها، حسب قوله.

ومن جانبه، قال مسؤولون في الدفاع المدني في غزة، إنهم تلقوا العديد من المكالمات للمساعدة من جرحى محاصرين، بسبب القتال في الحي المحاصر.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني لشبكة CNN: "قبل فترة وجيزة تلقينا نداء نيابة عن عائلة الميدانا من 6 أشخاص، بينهم طفلة مصابة عمرها 7 أشهر، وشبان مصابون آخرون. ويحتمل وجود وفيات هناك، ولا يمكننا إنقاذهم".

وفي بيان منفصل، السبت، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني، لمساعدة الأشخاص الذين وقعوا في مرمى إطلاق النار.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه يواصل أيضا شن غارات جوية وعمليات عسكرية في الأجزاء الجنوبية والوسطى من القطاع.

وقُتل 40 شخصا وأُصيب 224 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لتحديث من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت.

وقالت الوزارة إن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، ولا يمكن لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبذلك ترتفع أحدث حصيلة لعدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 37834 قتيلا، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 86858 حالة.