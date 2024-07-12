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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى مصدر مصري رفيع المستوى، الجمعة، صحة ما يتم تداوله من أنباء حول وجود ترتيبات أمنية مصرية- إسرائيلية بشأن الحدود مع قطاع غزة.

وقال المصدر المصري رفيع المستوى في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا صحة لما يتم تداوله حول وجود ترتيبات أمنية مصرية- إسرائيلية بشأن الحدود مع قطاع غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات، الخميس، إن "إسرائيل لن تسمح بمواصلة تهريب السلاح إلى غزة من مصر"، حسب قوله.

وكان قد أكد الجيش الإسرائيلي في بيان بنهاية شهر مايو/أيار الماضي، أن قواته موجودة في وسط مدينة رفح جنوب غزة، بعد إعلانه أنه فرض "سيطرة عملياتية" على محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.