حاول اغتيال ترامب من "خارج محيط الأمن".. إليكم ما قاله الـFBI عن توماس كروكس

فيديو يظهر ما يبدو أنه لحظة قتل قناص حراسة ترامب للمسلح الذي أطلق النار

فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي على محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موضحا أن العنف غالبا ما يكون نتيجة التحريض والاستقطاب السياسي، حسب وصفه.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين: "العنف غالبا ما يكون وليد التحريض والاستقطاب في المشهد السياسي، وبإمكانه أن يهدد استقرار أكثر النظم السياسة تطورا كما شهدنا في محاولة اغتيال الرئيس ترامب".

وأضاف قرقاش في تدوينته: "الحوار في الشأن العام يجب أن يكون حضاريا راقيا، هدفه المصلحة العامة وبعيدا عن خطاب التأليب والتهييج والتخوين".

وأثارت تدوينة مستشار الرئيس الإماراتي تفاعلا على المنصة ذاتها كالتالي:

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال على يد مسلح أطلق النار عليه خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قبل أن يرد عناصر الخدمة المدنية بقتله.