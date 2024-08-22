الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة فحوصات الطب الشرعي لجثامين الرهائن الستة

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن فحوصات الطب الشرعي الأولية تشير إلى أن جميع الرهائن الستة الذين تم انتشال جثثهم من غزة هذا الأسبوع، تم إطلاق النار عليهم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، أنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت الجروح الناجمة عن الطلقات النارية هي سبب موت هؤلاء الرهائن.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه تم العثور على 4 جثامين أخرى بجوار جثث الرهائن الستة، والتي يُعتقد أنها لمسلحي حماس الذين كانوا يحتجزون الرهائن، ولكن لم يتم العثور على أي دليل على إطلاق النار على أجسامهم.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN أن النتائج أولية، وأنهم لم يحددوا بعد ظروف موت الرهائن.