مقتل 15 شخصًا من عائلة واحدة بضربة إسرائيلية.. ووقف إطلاق النار "لا يزال بعيدًا"

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق في بيان إن وفدا من حماس سيتوجه إلى القاهرة، مساء السبت، لسماع آخر التطورات بشأن محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن من الوسطاء.

وأكد عزت الرشق أن حماس ترغب في تنفيذ الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي كان قد قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، و"وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار"، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.

وأشارت حماس بشكل علني إلى أنها غير راضية عن الاقتراح الأخير، لأنه لم يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وطرح شروطا جديدة لتبادل الرهائن، من بين قضايا أخرى.

وقالت حركة حماس في بيان، السبت، إن "حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكنها تدعو إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالتنفيذ، والتوقف عن عرقلة التوصل إلى اتفاق".

وفي حين يستعد كبار المفاوضين لعقد اجتماع نهاية هذا الأسبوع في القاهرة، لا تزال هناك العديد من النقاط الشائكة في المحادثات بشأن الاتفاق المحتمل المكون من ثلاث مراحل. وقد أوضحت إسرائيل أنه بعد المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع، فهي ليست مستعدة للموافقة على وقف إطلاق نار دائم.