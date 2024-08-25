الى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

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إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الأحد، إن مفاوضين إسرائيليين وصلوا إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لإجراء مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق، كان قد وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المقرر أن تجرى، الأحد، حسبما أعلن المسؤول حركة حماس باسم نعيم.

في حين قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان، السبت، إن وفد الحركة سيستمع للوسطاء حول آخر مستجدات محادثات اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

وبينما استعد كبار المفاوضين والوسطاء للاجتماع، الأحد، لا تزال هناك العديد من النقاط الشائكة في المحادثات بشأن الاتفاق المحتمل المكون من ثلاث مراحل.

ومن تلك النقاط رفض مصر تواجد أي قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا على الحدود مع قطاع غزة، حسبما كان أكد مسؤول مصري، السبت.

وقال مسؤول أمريكي، الأحد، إن محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في القاهرة "متواصلة كما هو مخطط لها".

وأضاف المسؤول: "العملية مستمرة وكانت بناءة".

وتأتي المحادثات بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله خلال الليل. ومع ذلك، أرسلت حماس وإسرائيل مفاوضين إلى القاهرة لإجراء المحادثات، الأحد.