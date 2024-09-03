بالجدول الزمني.. إليكم ما نعرفه عن حالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة بصفقة

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن هناك "شعورًا مُلحًا" لتأمين صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، بعد أن استعاد الجيش الإسرائيلي جثث ستة رهائن من غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الرهائن، بما في ذلك المواطن الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، "قتلوا بوحشية" في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في إفادة مع الصحفيين: "الرئيس نفسه منخرط شخصيًا في العمل مع فريقنا والعمل مع القادة في جميع أنحاء العالم لتأمين هذه الصفقة، وهذا ما نركز عليه. والقتل خلال عطلة نهاية الأسبوع أكد للتو على الشعور المُلح الذي يجب أن يكون لدينا من أجل إنهائها".

وأضاف كيربي أن "ليس لدينا جدول زمني لتقديمه، لكن ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مقتل المختطفين يوضح فقط أن هذه مسألة ملحة".

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل جهودًا كافية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وأضاف أنه "قريب" من تقديم اتفاق نهائي للمفاوضين الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.