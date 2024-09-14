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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، السبت، عن موقف بلاده من "دعم اليوم التالي" لما بعد الحرب في قطاع غزة، وحدد شرطا لذلك الدعم، وسط تفاعل.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع تدوينة وزير الخارجية الإماراتي وجاءت تعليقاتهم كالتالي:

وكانت سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بندر آل سعود، أكدت في وقت سابق أنه "بينما يوجد عنف على الأرض ويستمر القتل، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي أو اليوم الذي يليه، لأنه يتعين علينا حل المشكلة بشكل فوري".

وأضافت السفيرة السعودية خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا مؤخرا، أن "المملكة مدت يدها باستمرار من أجل السلام".

وكانت تقارير إسرائيلية وغربية عديدة تحدثت عما أسمته بـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، والتي تتمثل في وضع رؤية عن مستقبل القطاع وحركة حماس فيه.