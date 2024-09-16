هكذا علّق نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب الثانية

مسلح ببندقية كلاشنكوف.. إليكم ما نعلمه عن المشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب

بعد محاولة اغتياله.. إطلاق نار جديد بالقرب من مكان دونالد ترامب

"لن تسمعوا الأمر مني ثانية".. ترامب يسرد ما حدث له أثناء محاولة اغتياله

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه شعر بالصدمة بعد سماعه عن محاولة الاغتيال المحتملة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقا: "لقد صُدمت أنا وسارة بمحاولة الاغتيال الثانية ضد الرئيس ترامب، وشعرنا بالارتياح لسماع أنها فشلت أيضا. لكن لا يجب علينا الاعتماد على الحظ".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نرسل أطيب تمنياتنا لدونالد وميلانيا، مع آمالنا في اتخاذ جميع التدابير لضمان إحباط مثل هذه الهجمات المميتة مسبقا على مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قال في وقت سابق، إنه يحقق في "ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب"، قد تكون الثانية بعد محاولة سابقة في يوليو/تموز الماضي.

وقد اعتقلت الشرطة المحلية مشتبهًا به، بعد إطلاق أعيرة نارية على ملعب ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.