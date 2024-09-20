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انفجارات عنيفة وقصف متبادل.. ما الذي يحدث بين حزب الله وإسرائيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه استهدف حوالي 100 منصة إطلاق وبنى تحتية عسكرية إضافية، تضم حوالي 1,000 فوهة كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ الفوري تابعة لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أغارت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو خلال الساعتين الأخيرتين على مئات فوهات الإطلاق التي كانت جاهزة للإطلاق الفوري باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "منذ ساعات بعد الظهر، تمت مهاجمة حوالي 100 منصة إطلاق وبنى تحتية عسكرية إضافية، تضم حوالي 1,000 فوهة إطلاق كانت جاهزة للإطلاق الفوري"، حسب قوله.

وختم أفيخاي أدرعي منشوره قائلا: "يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف وتجريد قدرات حزب الله الإرهابية والبنى التحتية العسكرية التابعة له".