كيف أجاب بزشكيان على سؤال CNN عمّا إذا كان يعتقد أن حزب الله سيرد على إسرائيل بشكل كبير؟

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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه رصد نحو 10 مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه حيفا، أكبر مدينة في شمال إسرائيل، والمجتمعات المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن بعض المقذوفات تم اعتراضها بينما تم رصد سقوط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار، رغم أن الشظايا نتيجة الاعتراض سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة كفار هاسيديم، على بعد حوالي 6 أميال (10 كيلومترات) من حيفا. وأضاف المتحدث أن الشرطة في المنطقة تتفقد الأضرار.

ومن جانبه، قال حزب الله اللبناني في بيان، الجمعة، إنه شن ضربات على مستوطنة بمنطقة حيفا بصواريخ "فادي 1"، ردا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ودعما للفلسطينيين في غزة ودفاعا عن لبنان.