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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه تم رصد نحو عشرين قذيفة صاروخية عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان، بعد أن دوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومنطقة الجليل شمالا.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة "رويترز" أنظمة الدفاع الإسرائيلية تعترض صواريخ فوق سماء حيفا مع شروق الشمس، صباح الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 20 قذيفة بعد أن دوّت صفارات الإنذار بين الساعة 7:01 صباحًا و7:04 صباحًا بالتوقيت المحلي في منطقة خليج حيفا والجليل الغربي. وأضاف أنه تم اعتراض معظمها و"سقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن بعض الشظايا التي تم اعتراضها سقطت في المنطقة، معظمها في كريات يام، شمال حيفا مباشرة. وتضررت الممتلكات، لكن لم ترد أنباء عن إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تم رصد "قذائف متعددة" عبرت من لبنان بعد أن دوت صفارات الإنذار في الساعة 7:23 صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الجليل الأعلى.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض بعض القذائف بنجاح، فيما سقطت البقية الأخرى في مناطق مفتوحة".

ولم يتضح بعد مدى تأثيرها.