هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

(CNN)-- قال مصدر في طهران مطلع على المناقشات الدبلوماسية لشبكة CNN، السبت، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة وبعض الدول في الشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم جديد من جانب إسرائيل، وذلك "على عكس بعض الأخبار الكاذبة".

وأفادت مصادر مطلعة على الوضع لشبكة CNN، في وقت سابق بأن الحكومة الإيرانية انخرطت في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط لقياس ما إذا كان بإمكانها تقليص نطاق الرد الإسرائيلي على هجومها الصاروخي في وقت سابق من هذا الشهر - وإذا فشل ذلك - المساعدة في حماية طهران.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدما، فيما يتعلق بالرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.