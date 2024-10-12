نشر السبت ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- شاهد فريق شبكة CNN على الأرض، إيرانيات وهن يتبرعن بالذهب لجمعية تبرعات من أجل حزب الله ولبنان في مسجد في طهران، السبت، في تأكيد على إعلان إيران مواصلة الدعم للحزب اللبناني.

وكان شعار جمع التبرعات هو: "التعاطف بالذهب، تتبرع النساء والأمهات الإيرانيات بالذهب لدعم لبنان".

وشُوهدت النساء وهن يتبرعن بقطع من المجوهرات لمنصة في المسجد تم تزيينها بملصقات الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله بالإضافة إلى أعلام إيران وحزب الله.

وشاهدت CNN صندوقا به عشرات القطع من المجوهرات الذهبية.

وتأتي التبرعات في الوقت الذي تقول فيه إيران إن دعمها لحزب الله ولبنان سيستمر.