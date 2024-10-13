يمتد إلى 10 أيام.. السعودية تبدأ تسيير الجسر الجوي لمساعدة لبنان

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت المملكة العربية السعودية، الأحد، تسيير جسر جوي من مساعدات غذائية وطبية وإيوائية لدعم لبنان بسبب الحرب الدائرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت وكالة "واس"، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدأ تسيير جسر جوي إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة، حيث غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الأحد، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار بيروت الدولي.

ويأتي تسيير الجسر الجوي إلى لبنان إنفاذًا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن "هذه المبادرة الكريمة تعكس الحس الإنساني النبيل الذي تتسم به المملكة حكومة وشعبًا، وتأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء، وتجدد وقوف المملكة الدائم مع الشعوب والدول المحتاجة حول العالم لمواجهة الظروف والمحن التي تمر بها".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية لقطات عبر موقعها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، لوصول طلائع الجسر الجوي السعودي إلى لبنان.

وذكرت قناة "الإخبارية" أن "الطائرة الأولى هي جزء من جسر جوي يمتد 10 أيام بمعدل طائرة أو طائرتين يوميا، وتحمل 40 طنا من المواد الغذائية".