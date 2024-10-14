مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تيسرها عمان، توقفت بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال عراقجي خلال زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، إن المفاوضات المعروفة باسم "عملية مسقط" توقفت "بسبب الظروف الخاصة بالمنطقة".

وأضاف عراقجي "لقد لعبت عمان دائمًا دورًا مهمًا في معالجة القضايا الإقليمية وعملت بنشاط على تسهيل الحوار بين إيران والولايات المتحدة".

وأكد، مع ذلك، أن الاضطرابات الإقليمية الحالية جعلت إجراء المزيد من المحادثات مستحيلًا في الوقت الحالي. وقال "لا نرى أي أساس لهذه المحادثات حتى نتمكن من تجاوز الأزمة الحالية"، تاركًا الباب مفتوحًا لاستئناف العملية في مرحلة لاحقة.

وسُئل عما إذا كانت أي رسالة قد تم نقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته، فقال عراقجي: "لم يتم إرسال أي رسالة إلى دول أخرى خلال هذه الرحلة".

وقال عراقجي إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فضلاً عن الجهات الفاعلة الإقليمية، يجب أن تعترف بموقف إيران بشأن التطورات الأخيرة. وقال عراقجي: "موقفنا واضح للغاية. نحن لا نسعى إلى الحرب أو الصراع، لكننا مستعدون تمامًا لذلك. نعتقد أنه يجب استخدام الدبلوماسية لمنع التصعيد".

يأتي توقف المحادثات وسط تصاعد التوترات منذ أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ تجاه إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة انتقامية بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد في فيلق الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان في بيروت. كما استهدفت إسرائيل زعيم حماس إسماعيل هنية في ضربة على طهران قبل شهرين.

ومع تعهد إسرائيل بالرد، تتزايد المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقًا.