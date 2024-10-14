(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن تسعة أشخاص قُتلوا وأُصيب شخص آخر، بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية بلدة إيطو التي تسكنها إغلبية مسيحية في شمال لبنان، الاثنين، مضيفة أن عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض لا تزال مستمرة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قصف البلدة منذ بدء الحرب الحالية قبل عام، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت الوكالة، الاثنين، أن "طائرة عسكرية شنت غارة، للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على شقة سكنية في بلدة أيطو".
وتواصلت شبكة CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي للتعليق.
وتقع بلدة أيطو على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلاً) شمال بيروت. وتوجد البلدة ضمن قضاء زغرتا في شمال لبنان، وتسكنها أغلبية مسيحية.