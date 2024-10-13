نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- تعرضت ثلاثة مساجد في جنوب لبنان لنيران إسرائيلية، مما أدى إلى تدميرها جزئيًا أو كليًا، وسط أعمال عدائية عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت شبكة CNN موقعها الجغرافي، كومة من الأنقاض حيث كانت مئذنة مسجد كفر تبنيت قائمة في يوم من الأيام. ورغم أن المبنى الرئيسي للمسجد ظل قائمًا، إلا أنه تعرض لبعض الأضرار أيضًا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية إن الأضرار التي لحقت بالمسجد، وهو مسجد تراثي، نجمت عن غارة جوية إسرائيلية، أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة أشخاص، و"خلفت أضرارًا جسيمة بالمنازل المحيطة والسيارات".

كما أظهر مقطع فيديو آخر، حددت موقعه شبكة CNN أيضًا، مسجدًا في بلدة الضهيرة وقد فجرته القوات الإسرائيلية، وهو ما أكدته الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المسجد الذي يقع على بعد 200 متر من الحدود تم تفجيره بعد توغل محدود للجيش الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة أن مسجدا ثالثا تضرر في النبطية، عندما استهدفت طائرات إسرائيلية سوق المدينة عدة مرات خلال الليل.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني أن فرقه استجابت لـ"غارة جوية كبيرة" في النبطية، مساء السبت. وأضاف على منصة إكس، السبت: "الحرائق الشديدة تمنعنا من الوصول إلى المنطقة المستهدفة"، وأكد في وقت لاحق أن جهود البحث والإنقاذ جارية طوال الليل.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في إحصاء أولي إن 8 أشخاص على الأقل أُصيبوا.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على هذه الحوادث، لكنها لم تتلق ردا بعد.