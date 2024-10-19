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القدس (CNN)-- قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، إن إسرائيليا واحدا قُتل، وأُصيب آخرون، بعد إطلاق وابل من القصف الصاروخي من جنوب لبنان، على شمال إسرائيل، السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 150 عملية إطلاق من جنوب لبنان، السبت.

وقُتل شخص واحد في عكا، شمال إسرائيل. وقال مسعفون إن الرجل البالغ من العمر 50 عاما، أُصيب بشظايا بينما كان يجلس في سيارته.

وتم إجلاء شخص آخر مصاب بشظايا في نفس المكان في حالة متوسطة إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا.

وبحسب خدمات الطوارئ الإسرائيلية، أسفر وابل من القصف الصاروخي استهدف مدينة حيفا إلى تضرر منزل في كريات آتا.

وتم نقل عشرة أشخاص في المنطقة إلى المستشفى. حيث أُصيب ثلاثة أشخاص منهم بشظايا.

وإثر أضرار وقعت على طريق مفتوح في الجليل الغربي، تم تحويل أربعة مصابين إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، من بينهم رجل في حالة متوسطة نتيجة إصابته بشظايا.