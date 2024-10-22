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(CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مسؤوليته الكاملة والتامة عن الهجوم بطائرة بدون طيار على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بلدة قيسارية وسط إسرائيل.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف في بيان، الثلاثاء، إن "المقاومة الإسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة عن عملية قيسارية واستهداف منزل نتنياهو".

كما وجه محمد عفيف تحذيرًا: "إذا لم نصل إليكم بعد فاعلموا أن بيننا وبينكم الأيام والليالي وساحة المعركة".

واعترفت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن الطائرة بدون طيار أصابت بالفعل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوع الهجوم، السبت، قائلا إن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت الضربة. ورد نتنياهو قائلا إن "عملاء إيران" الذين يقفون وراء الهجوم سيدفعون الثمن.

والأحد الماضي، كانت إيران نفت تورطها في هجوم الطائرات المسيرة، قائلة إن العملية "نفذها حزب الله".