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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت المملكة العربية السعودية، السبت، عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من النساء والأطفال، وجددت دعوتها إلى وقف القتال بين الأطراف المتحاربة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن "المملكة العربية السعودية تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال".

وأضافت الوزارة أن المملكة "تستنكر في هذا الإطار ما حدث مؤخرًا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة دعت "إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/أيار 2023 ميلادية، وتحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين".

وختم البيان قائلا: "وتجدد المملكة موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان"، بحسب ما أوردت الوكالة السعودية.

وكانت وسائل إعلام سودانية أفادت منذ أيام بسقوط عشرات القتلى من المدنيين نتيجة هجمات لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية الجزيرة.