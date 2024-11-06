دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الأمريكية، بعدما أظهرت مؤشرات أولية تقدمه في النتائج.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الأربعاء، تهنئة الشيخ تميم بن حمد لترامب، قائلا: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف الشيخ تميم: "وأتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك وأتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

كان ترامب قد أعلن فوزه على كامالا هاريس، في أول خطاب له من مقر حملته في فلوريدا، صباح الأربعاء، مع ما كشفته المؤشرات الأولية من اقترابه من حسم السابق الرئاسي لصالحه.

وقال ترامب إنه حقق "انتصارًا سياسيًا لم يشهده بلدنا من قبل"، مُعتبرًا أن ما أظهرته النتائج الأولية بمثابة "تفويض غير مسبوق" له.