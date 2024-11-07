شيخة قطرية تعلق على فوز ترامب: الله يكفينا شرهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 أمام منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

وقالت الشيخة مريم في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "الله يكفينا شرهم".

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، قد هنأ الرئيس الأمريكي السابق، بالفوز في الانتخابات الأمريكية، ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الأربعاء، تهنئة الشيخ تميم بن حمد لترامب، قائلا: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف الشيخ تميم: "وأتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك وأتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

كان ترامب قد أعلن فوزه على كامالا هاريس، في أول خطاب له من مقر حملته في فلوريدا، صباح الأربعاء، مع ما كشفته المؤشرات الأولية من اقترابه من حسم السابق الرئاسي لصالحه.