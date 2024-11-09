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(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا في غارات جوية إسرائيلية في مناطق بقطاع غزة، ليلة الجمعة حتى صباح السبت.

ومن بين الضحايا 6 أفراد قُتلوا في غارة جوية على مدرسة فهد الصباح، وهي مأوى للنازحين في مدينة غزة.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، لشبكة CNN، إن الغارة الجوية وقعت في الساعات الأولى من صباح السبت.

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية وقعت داخل مركز قيادة موجود فيما وصفه بـ"مدرسة فهد الصباح السابقة" في منطقة درج التفاح. وحدد الجيش الإسرائيلي الهدف على أنه شخصية محورية في "تخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي"، بالتنسيق مع حماس.

وفي غارات منفصلة على خان يونس، قُتل 7 أشخاص آخرين، بحسب ما أعلن مصدر طبي من مستشفى ناصر، صباح السبت.

ورصدت لقطات فيديو من مراسل شبكة CNN في مستشفى ناصر في غزة مشاهد لأفراد أسرة تبكي ومواكب الجنازة، بينما وصلت لمشرحة المستشفى 6 جثث، معظمها بسبب غارات بمنطقة خان يونس. وتم نقل جثة سابعة إلى المستشفى الأوروبي، بحسب الطاقم الطبي في مستشفى ناصر.