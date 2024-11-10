إعلام لبناني رسمي يكشف حصيلة القتلى بسبب الغارات الإسرائيلية

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(CNN)-- ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء في تقارير، الأحد، أن أكثر من 40 شخصا قُتلوا في موجات من الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، منذ أواخر السبت.

وأفادت الوكالة بوقوع غارات جوية على بلدة علمات في وسط لبنان، الأحد. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصا قُتلوا هناك، بينهم ثلاثة أطفال. ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث أن مبنى واحدا على الأقل تحول إلى أنقاض، بينما تحاول الآلات الثقيلة إزالة الركام.

وقال عضو البرلمان المحلي اللبناني، سيمون أبي رميا، إن "المنزل المستهدف مملوك لأحد السكان المعروفين في المنطقة، ومن المحتمل أن يكون قد استقبل نازحين".

وأضافت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن ثلاثة أشخاص آخرين قُتلوا في غارة على بلدة مشغرة بجنوب وسط لبنان.

وأكدت الوكالة اللبنانية أنه غارة جوية استهدفت بلدة دبعل في قضاء صور جنوب لبنان، في حين "يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع على بلدة الخيام".

وتأتي الضربات الأخيرة في أعقاب هجمات استهدفت أكثر من 10 مواقع متفرقة في لبنان، منذ أواخر السبت.

وسقط أكبر عدد من الضحايا في غارة جوية، حسبما قالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام إنه مركز دفاع مدني يتبع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة دير قانون.

وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام إن 17 شخصا قُتلوا في الضربة، وأوضحت أن فرق الإنقاذ تواصل البحث بين الأنقاض. وأظهر مقطع فيديو من البلدة دمارا واسعا.

كما قُتل خمسة أشخاص بغارة جوية على بلدة حناوية، وتم تسجيل وقوع ضربات على مبان في ما يقرب من 12 موقعا آخر. بالإضافة إلى ذلك، استهدف القصف المدفعي بلدات مجدل زون وطير حرفا والظهيرة وأماكن أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه شن غارات جوية في مناطق صور وإلى الشمال من بعلبك.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر، السبت، أن سلاح الجو "تمكن من تحييد العشرات من إرهابيي حزب الله في لبنان خلال اليوم الماضي"، حسب قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن الصواريخ استمرت في الانطلاق من جنوب لبنان. وأضاف: "تم رصد حوالي عشرة قذائف تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وجرى اعتراض بعض القذائف وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".