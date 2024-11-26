وزارة الصحة بغزة تُصدر حصيلة جديدة لإجمالي القتلى والجرحى بسبب الحرب

غارات إسرائيلية دامية تسفر عن عشرات القتلى في قطاع غزة

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(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 14 فلسطينياً وإصابة 108 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، "نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع"، بحسب التقرير اليومي الصادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة في تقريرها: "ارتفع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 44249 قتيلا، و104746 جريحا".

وأضاف تقرير الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرق، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد بشكل مستقل من بيانات الوزارة.

ولا تميز وزارة الصحة الفلسطينية بين القتلى من المقاتلين والمدنيين. إلا أنها ذكرت في وقت سابق أن معظم القتلى من النساء والأطفال.