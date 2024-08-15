وزارة الصحة في غزة: عدد القتلى تجاوز 40 ألفًا خلال 10 أشهر من القتال

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العديد منهم أطفال.. فيديو يظهر آثار الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرستين تأويان مدنيين في غزة

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، أن أكثر من 40 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة، منذ أن شنت إسرائيل حربها ضد حماس، وهو ما يمثل نقطة تحول أخرى في الصراع المستمر منذ عشرة أشهر.

وقالت الوزارة، إن 40 شخصًا قتلوا في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 40005 - أي ما يقرب من واحد من كل 55 شخصًا في القطاع.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 92401 شخص أُصيبوا.

وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم تحت الأنقاض حتى يوم 12 أغسطس/آب الجاري.

ولا تميز السلطات الفلسطينية في غزة بين القتلى من المقاتلين والمدنيين، ولكن من الواضح أن أغلب القتلى من المدنيين، بينهم العديد من النساء والأطفال.

وفي الشهر الماضي، ذكرت إسرائيل أنها قتلت أكثر من 14 ألف مقاتل في غزة منذ بداية الحرب. ولا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام الوزارة.

وتعطي الإحصاءات المتزايدة للضحايا نافذة على المعاناة اليومية وسوء التغذية والتقلبات في غزة بعد 10 أشهر من الصراع.