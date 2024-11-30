الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف طريق لتهريب أسلحة لحزب الله من سوريا

شاهد ما قاله كبير المفاوضين الأمريكيين لـCNN عن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله

كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن طائراته استهدفت ما أسماه "مواقع للبنية التحتية العسكرية" على الحدود السورية- اللبنانية، التي قال إن حزب الله يستخدمها لتهريب الأسلحة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم تنفيذ الضربة إثر رصد تهريب أسلحة لحزب الله من سوريا إلى لبنان، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وهذه هي أول ضربة معروفة لهدف من هذا القبيل، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الأربعاء الماضي.

وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب انتهاكات منذ أن بدأ سريان الهدنة- والتي أنهت شهورا من القتال بين إسرائيل وحزب الله، رغم أن وقف إطلاق النار كان صامدا إلى حد كبير.