وزير خارجية إسرائيل يعلق على الصراع في سوريا وما يخدم مصلحة بلاده

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

القدس (CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إنه "لا يوجد طرف جيد" في الصراع المتطور بشكل سريع داخل سوريا.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر أمني، الأحد: "من ناحية، لديك نظام يدعمه الجهاديون- وهو محور الجهاديين الشيعة وإيران وحزب الله- ومن ناحية أخرى، الجهاديون السنة".

وأوضح جدعون ساعر: "إنك لا تريد حقا أن تنحاز إلى أي جانب في هذا الأمر، لأنه لا يوجد طرف جيد هنا".

وأضاف: "أقترح أن ننظر إلى الأمر من منظور أوسع للمنطقة، لأنه حتى لو لم نكن نشطين عسكريا، فيجب أن ننتبه إلى كيفية تشكيل المنطقة".

وقال ساعر إنه لا "يرى الظروف التي يمكن أن تعود فيها سوريا إلى ممارسة سيادتها المركزية على جميع أراضيها كما كانت في الماضي".

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي: "أعتقد أنه من الأكثر واقعية- ومن مصلحة إسرائيل أيضا- تصور مستقبل سوريا كدولة فيدرالية، حيث تتمتع الأقليتان الدرزية والكردية، بالحكم الذاتي، وأعتقد أنه في هذه المنطقة أن حلفاءنا الطبيعيين الحقيقيين هم الأقليات، وينبغي أن يكون هذا هو الاتجاه الذي نتبعه".

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على سوريا، ضد حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران.