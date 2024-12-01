نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، السبت، أنه "يراقب الوضع في سوريا عن كثب" بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على معظم مدينة حلب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون سافيت في بيان: "نحن نراقب عن كثب الوضع في سوريا، وكنا على اتصال خلال الـ48 ساعة الماضية مع عواصم إقليمية".

وأضاف المتحدث: "في الوقت نفسه، لا علاقة للولايات المتحدة بهذا الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي منظمة مُدرجة على لائحة الإرهاب. وتحث الولايات المتحدة، مع شركائها وحلفائها، على خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات، وإجراء عملية سياسية جادة وموثوقة يمكنها إنهاء هذه الحرب الأهلية مرة واحدة وإلى الأبد، من خلال تسوية سياسية تتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وأردف شون سافيت: "كما سنواصل الدفاع عن الأفراد الأمريكيين والمواقع العسكرية الأمريكية وحمايتها بشكل كامل، والتي تعتبر ضرورية لضمان عدم ظهور تنظيم (داعش) مرة أخرى في سوريا".

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن قوات المعارضة السورية سيطرت على غالبية حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد تقدم خاطف أسفر عن مقتل العشرات من القوات الحكومية، في تحد كبير للرئيس السوري، بشار الأسد.

وشن تحالف من المعارضة السورية هجوما مفاجئا هذا الأسبوع، واجتاح قرى خارج المدينة ناحية الشرق، وأعاد إشعال الصراع الذي كان كامنا إلى حد كبير لسنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام مسلحي المعارضة السورية حلب منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها خلال الحرب الأهلية في عام 2016.