ما هي أبرز المكاسب التي حققتها قوات المعارضة السورية في شرق حلب؟

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

(CNN)-- أعلنت قوات المعارضة السورية، أنها سيطرت على المدخل الشرقي لمدينة حلب، الأحد، مما يعزز سيطرتها على المدينة.

وقال المتحدث باسم تحالف المعارضة العسكرية السورية، المعروف باسم قيادة العمليات العسكرية، حسن عبدالغني، في بيان إن "المدفعية الميدانية والأكاديمية العسكرية في مدينة حلب باتت تحت سيطرتنا الآن".

وقال ساكن يعيش بالقرب من الأكاديمية العسكرية في حلب لشبكة CNN، إن جنود النظام السوري استسلموا دون قتال. ونشر مقاتلو المعارضة السورية صورا لهم وهم يخيمون خارج مقر الأكاديمية العسكرية.

واستولى مقاتلو المعارضة السورية على معظم المدينة وعززوا من سيطرتهم عليها، رغم أن بعض أحياء الشمال الشرقي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الكردية.

وفي مقطع فيديو يبدو أنه تم تصويره، الأحد، يشير أحد مقاتلي المعارضة عند مدخل شرق حلب من منطقة الشيخ نجار الصناعية، إلى عدة دبابات قال إنهم استولوا عليها من الجيش السوري.

ونشرت شبكة CNN مقطع فيديو يظهر مقاتلين على متن طائرات عسكرية داخل حظيرة في معهد كويرس للطيران العسكري، على بعد 30 كيلومترا شرق حلب. ويقول المقاتلون وهم يحتفلون بفتح صناديق الذخيرة إن "مطار كويرس العسكري تحت أيدينا الآن".

كما استولى مقاتلو المعارضة على بطارية دفاع جوي روسية الصنع.

ولم تعلق وزارة الدفاع السورية على الوضع في شرق حلب، حتى الآن.