نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مصدر عسكري سوري، الثلاثاء، عن آخر تحركات الجيش السوري لمواجهة تقدم المعارضة المسلحة في ريفي إدلب وحماة، كما تصدى لهجمات الأكراد في ريف دير الزور، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال مصدر عسكري إن "الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك يوجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي"، حسبما أوردت وكالة "سانا".

وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وأسلحتهم"، حسب قوله.

بينما ذكرت وكالة "سانا"، أن "وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى (مجلس دير الزور العسكري) التابع لميليشيا (قسد) الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي".

وكان الجيش السوري أعلن، مساء الاثنين، أنه "نجح في صد الهجوم الإرهابي وحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة، وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيح حديد".