نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قالت المعارضة السورية في جنوب البلاد، إنها سيطرت على قاعدة عسكرية حكومية رئيسية في محافظة درعا، بعد ساعات فقط من شن الهجوم الجديد، الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو تم تحديد موقعه جغرافيًا بواسطة شبكة CNN مقاتلين من المعارضة يتبادلون إطلاق النار مع قوات النظام السوري بالقرب من الحراك، وهي بلدة تقع بالقرب من اللواء 52، ثاني أكبر قاعدة عسكرية حكومية في المحافظة.

وقالت غرفة العمليات الجنوبية- وهي مجموعة تم تشكيلها حديثا تمثل المعارضة المسلحة الجنوبية- إن مقاتليها "حرروا بنجاح اللواء 52 في شرق درعا بعد معارك مع قوات النظام المتمركزة هناك".

واتُهم اللواء 52 بالتورط في قصف المدنيين في مدينة درعا بين عامي 2012 و2015، عندما كانت الحرب الأهلية السورية في ذروتها.

وفي الوقت نفسه، أظهرت مقاطع فيديو، تقدم مسلحي المعارضة السورية في مدينتي الرستن وتلبيسة على بعد 10 كيلومترات من مدينة حمص.