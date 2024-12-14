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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقب أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي على البيان الختامي الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، السبت، في العقبة بالأردن، وما يعكسه من توجه عربي إيجابي تجاه سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا يعكس توجهًا عربيًا إيجابيًا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز".

وختم أنور قرقاش منشور قائلا: "لنتعلم جميعًا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، بيانا ختاميا لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، متضمنا 17 نقطة، أبرزها تأكيد المجتمعين على احترام إرادة وخيارات الشعب السوري، وضرورة وقف العمليات العسكرية وتحقيق العدالة الانتقالية دون انتقام.

وتضم لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".