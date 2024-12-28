نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلى وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني، السبت، بأول تصريحات علنية منذ توليه منصبه، بشأن علاقة بلاده مع جمهورية مصر العربية، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

وقال أسعد الشيباني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

وحتى الآن لم ترسل القاهرة أي وفود رسمية لها للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط بشار الأسد.

وفي الوقت نفسه، التقى قائد "الإدارة الجديدة في سوريا"، أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني بوفدين من البحرين وليبيا، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة: "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي مع وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة".

وفي منشور آخر ذكرت "سانا" أن "الشرع التقى مع وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وليد عمار اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية".