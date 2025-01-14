"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمه

بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة بصفقة

القدس (CNN)-- حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أقصى اليمين للانضمام إليه في التهديد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة وقف إطلاق النار المحتملة مع حماس.

ودعا بن غفير، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش للانضمام إليه في إخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأنهما سيستقيلان من الحكومة لأن الصفقة المحتملة "مروعة". ويحتاج نتنياهو إلى دعم حزبي الوزيرين في البرلمان (الكنيست) لمنع انهيار ائتلافه.

وقال بن غفير في بيان مصور نشره على حسابه عبر منصة "إكس": "خلال العام الماضي، ومن خلال قوتنا السياسية، نجحنا في منع هذه الصفقة من التنفيذ مرارا وتكرارا".

وأضاف إيتمار بن غفير أن استقالته وحدها لن تجبر نتنياهو على إعادة النظر في التوقيع على الصفقة بشأن غزة- التي تمر حاليا بمراحلها النهائية من المفاوضات- ولكن جنبا إلى جنب مع سموتريتش، يمكنهما معا تشكيل "قوة قوية بما يكفي تجعل من المستحيل" على نتنياهو أن يمضي قدما.

ورغم أنه وصف الاتفاق المحتمل بأنه "كارثة" على الأمن القومي الإسرائيلي، لم يهدد سموتريتش بالاستقالة من الحكومة.

وأضاف بن غفير على "إكس": "يجب علينا معا إبلاغ رئيس الوزراء بشكل لا لبس فيه وصارم، أنه إذا تم المضي قدما في الصفقة، فسوف ننسحب كلانا من الحكومة".

وكان الوزيران من أقصى اليمين حليفين قبل أن يختلفا بشأن تمويل الشرطة.