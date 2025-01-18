نشر السبت ، 18 يناير / كانون الثاني 2025

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، السبت، تفاعلا بتعليقه على خبر يزعم دخول مسلحين تابعين للإدارة الحالية في سوريا مناطق المسيحيين في العاصمة دمشق ويطالبونهم بالتوبة.

وزعم أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن ما وصفها بـ(ميليشيات الجولاني) يقتحمون مناطق سكن المسيحيين في باب توما والقصاع في دمشق بسوريا ويطالبوهم بالتوبة ويصفوهم بالكفار الذين يجب أن يتوبوا ويسلموا على نهج آل أمية البخاري وابن تيمية والألباني والبغدادي"، حسب ادعائه.

وردا على هذا الادعاء، قال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على "إكس": "نرجو ألا يكون هذا الخبر صحيحا".

وتفاعل أحد مستخدمي "إكس"، مع تعليق نجيب ساويرس وكتب قائلا: "غير صحيح وأنا أدعوك لزيارة دمشق وتشوف الحقيقة بعينك... إشاعات وكذب وافتراء"، حسب تعبيره.

ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "أنا مصدقتش الخبر علشان كدة قلت أرجو ألا يكون صحيحا".

وتفاعل مستخدمون على "إكس"، مع تعليق ورد نجيب ساويرس كالتالي: