استُخدم سابقًا كرمز للحظ.. إليك هذا السرّ لجعل اللحوم أكثر طراوة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع الأناناس بشعبية كبيرة بسبب رائحته الفريدة وطعمه الحلو. ويعتبر مصدرًا غنيًّا بالمعادن والفيتامينات التي تُقدم عددًا من الفوائد الصحيّة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أنّ الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من المركّبات النشطة بيولوجيًا والألياف الغذائية.

ويعتبر الأناناس المصدر الوحيد المعروف لإنزيم "البروميلين" الذي يتمتّع بخصائص مضادّة للالتهابات. كما يحتوي أيضًا على البوتاسيوم والحديد والمنغنيز والألياف، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" في أمريكا.

ولا تنسى أن تُكثر من تناول الفاكهة خلال فصل الشتاء بسبب ما تحويه من فيتامينات، وتحديدًا فيتامين (سي).

ويساعد فيتامين (سي) الجسم على:

امتصاص الحديد من الطعام

إنتاج الكولاجين

تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى

الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية

الحماية من الكدمات

الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح

الحماية من العدوى من طريق الحفاظ على الجهاز المناعي

منع التجاعيد

حماية القلب

زيادة قوة الدماغ

حفظ النظر

استخدامات الأناناس في الطبخ

في بعض الأحيان، قد لا تنتهي عملية طبخ اللحوم عادة بالنتائج المرجوة والمطلوبة، أي بالحصول على لحم مطبوخ، وطرّي، وليّن.

وإذا كنت تواجه هذا الواقع، فقد تمثّل فاكهة الأناناس الحلّ.

وأضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"HealthySD" في أمريكا أن فاكهة الأناناس تحتوي على إنزيم، إسوة بالكيوي والبابايا، يجعل اللحوم أكثر طراوة.

ولكن، تزول فعالية هذا الإنزيم بمجرد تسخينه. لذلك، لن تتمتع الأصناف المُعلّبة بنفس الخاصيّة.

وإذا كنت تظنّ أنّ الأناناس مجرّد فاكهة عادية، فأنت مُخطئ!

فالأناناس كان يُستخدم كرمز للحظ، حيث يُزيّن الناس منازلهم، حتى تؤتي جهودهم ثمارها. وفي بعض الثقافات، تُقدم هذه الفاكهة كهدية لافتتاح مشروع تجاري جديد، على سبيل المثال.