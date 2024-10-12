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هذه الطاهية تكشف سرا كي تحب الخضار.. ما هو؟

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "تناول المزيد من الخضار".. هكذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية مراراً وتكراراً. لكن بالنسبة للعديد من الناس، هذا أمر صعب لأنهم ببساطة لا يحبون الخضار.

ورأت كارولين تشامبرز، مؤلفة كتاب الطبخ الجديد: "ماذا تطبخ عندما لا تشعر برغبة بالطهي"، أن أول تجربة مع الخضار لكثير من الناس كانت في مرحلة الطفولة ومطهية على البخار. 

ثم استدركت: "رغم أن الطهي على البخار يلائم جدًا بعض الخضار، إلا أن مذاق معظمها ليس الأفضل بهذه الطريقة".

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لحسن الحظ، اختصّت تشامبرز بجعل الطعام ممتعًا ومثيرًا ببساطة. بدأت حياتها المهنية كمقدمة طعام، ثم أصبحت مطوّرة وصفات. ومع تفشي جائحة "كوفيد-19" وبقاء الناس في منازلهم، بدأت بنشر وصفات عبر الإنترنت يسهل صنعها مما هو متوفّر لديك. 

وقالت إن جعل الخضار جزءًا من الوجبة التي تحبها لا يتطلّب الكثير من الجهد. مع وجود مروحة كبيرة من المنتجات التي تزرع في الأشهر الأكثر برودة في متجر البقالة، إليك كيف يمكنك الوقوع في حب الخضار.

الطاهية كارولين تشامبرز
تستمتع كارولين تشامبرز، مؤلفة كتاب الطبخ الجديد "ماذا تطبخ عندما لا تشعر بالرغبة في الطبخ"، بجعل الطعام ممتعًا ومثيرًا ببساطة. Credit: Eva Kolenko/Courtesy Union Square & Co.

كيف تطبخ تلك الخضار؟

ورأت تشامبرز أنه في حال كان لديك اعتقاد بأنّ النباتات الموجودة في طبقك "مطلوب منك أكلها" وليست طبقًا "ترغب بتناوله"، فمرد ذلك لأنك لا تطبخها بشكل صحيح، لأن الخضار لها نكهة أكثر من اللحوم في كثير من الحالات إذا حُضّرت بشكل صحيح. 

بالنسبة لتشامبرز التي تشارك الوصفات على انستغرام وتقدم بودكاست "So Into That"، في الخريف والشتاء، التحميص هو أحد أفضل الطرق للحصول على طبق خضار رائع.

وقالت: "الخضار الصيفية لذيذة نيئة. والذرة، والفاصولياء الخضراء، والطماطم، يمكن أكلها بعد طهيها لثلاث دقائق". 

وأضافت: "كي تتمتّع هذه الخضار بمذاق لذيذ حقًا، عليك تحميصها على درجة حرارة عالية حقًا لفترة أطول ممّا تعتقد".

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عند تحميص الخضار، تكمن الحيلة في إبقاء الفرن على درجة حرارة تتراوح بين 400 درجة فهرنهايت (204،44 درجة مئوية) و425 درجة فهرنهايت (2018،33 درجة مئوية) لمدة 35 إلى 40 دقيقة، أو حتى لفترة أطول بالنسبة للقرع.

وأوضحت تشامبرز أنّ التحميص على درجات حرارة أعلى يساعدك على الحصول على الملمس المناسب، وإزالة طعم الكبريت من براعم بروكسل وإضفاء الكراميل الحلو على القرع.

ما الذي تبحث عنه؟

كيف تعرف أنك حصلت على ما تريد؟ يمكن أن يكون الملمس مؤشرًا جيدًا.

قالت تشامبرز إن الجزء الخارجي المقرمش لطيف، ولكن من المهم إقران ذلك بالجزء الداخلي الطري عندما يتعلّق الأمر بهذه الخضار الشتوية.

وقالت: "هنا يأتي دور الحرارة المرتفعة. إنّ رفعها إلى أكثر من 400 درجة يساعد على جعل الجزء الخارجي مقرمشًا قليلاً، وبالتالي فإن ملامسة صينية الخبز ستجعل الجزء الخارجي من براعم بروكسل لطيفًا ومقرمشًا، بينما يكون الجزء الداخلي طريًا ويذوب في فمك".

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وأضافت: "لا أريد أن يحدث أي تحميص في نطاق 300 درجة فهرنهايت (148 درجة مئوية). أريد 400 درجة فهرنهايت وما فوق لمدة 35 دقيقة كحد أدنى، وربما أقرب إلى 450 درجة".

يمكنك قلب الخضار حتى تنضج بشكل متساوٍ، لكن تشامبرز تجد أنها لا تحتاج إلى القيام بذلك في كثير من الأحيان. عوض ذلك، تترك الجانب الذي يلامس المقلاة ليصبح مقرمشًا أكثر.

قالت إنها تحب إبقاء الفرن مضاءً في نهاية عملية التحميص والتحقق من ذلك بشكل متكرر.

وأضافت: "بمجرد أن تبدأ الحواف في التحول إلى اللون البني الذهبي، فإنها ستتحول من اللون البني الذهبي إلى الأسود بسرعة كبيرة".

أضف بعض النكهة

الطاهية كارولين تشامبرز
يوضح كتاب كارولين تشامبرز كيف تُضيف بعض النكهة إلى أطباقك بمجرد طهي الخضار بشكل صحيح.Credit: Eva Kolenko

بعد طهي الخضار بالشكل الصحيح، اجعلها نجمة العرض من خلال إضافة بعض النكهة إليها، مثل زيت الزيتون، والملح، والفلفل، والثوم، أو استخدم الصلصات التي يتم شراؤها من المتجر لجعل أمسيات منتصف الأسبوع سهلة ولذيذة.

وأضافت أنّ الصلصة التي تحتوي عادة على مكوّنات مثل الكريمة، ومزيج الأعشاب، والليمون، أو البيستو الجاهز قد تضفي نكهة مميزة على مجموعة متنوعة من الأطباق.

وأضافت أن معجون الهريسة من السهل العثور عليه في معظم متاجر البقالة وله نكهات مثل الثوم، والليمون، وزيت الزيتون، والفلفل الحار.

وقالت تشامبرز: "إنك تحصل على هذا المكوّن المختصر الغشاش ولا يتعين عليك القيام بكل ذلك بنفسك. فقط اتجه إلى الأشياء سهلة الشراء من المتجر ذات النكهة الفائقة وقدمها معها".

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