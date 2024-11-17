لأول مرة.. متسابقة دنماركية تتوج بلقب ملكة جمال الكون 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توّجت فيكتوريا كير ثيلفيج من الدنمارك بلقب ملكة جمال الكون 2024، لتصبح أول دنماركية تفوز بهذا اللقب في تاريخ المسابقة.

وفازت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا، وهي راقصة تنافسية ورائدة أعمال وطالبة محاماة طموحة، على أكثر من 120 متسابقة أخرى لتحصد اللقب بمسابقة الجمال السنوية، التي أقيمت في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك، ليلة السبت.

تُوجت ملكة جمال الدنمارك، فيكتوريا كير ثيلفيج، بلقب ملكة جمال الكون 2024 في النسخة الـ73 من المسابقة التي أقيمت في مكسيكو سيتي بتاريخ 16 نوفمبر 2024. Credit: Hector Vivas/Getty Images

وحظيت ثيلفيج بتصفيق من قبل المتسابقات الأخريات على المسرح أثناء تسلمها التاج من صاحبة اللقب السابقة، شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا.

وقد تميز الحفل الختامي لهذا العام بأداء للمغني الأمريكي روبن ثيك، وتم تقديم الحفل من قبل الممثل الأمريكي ماريو لوبيز وملكة جمال الكون السابقة، أوليفيا كولبو.

بدأت المسابقة البراقة بتقليص عدد المتسابقات إلى قائمة مختصرة تضم 30 متسابقة، بناءً على نتائج الحدث التمهيدي الذي أقيم الخميس، الذي تضمن عرضا مبهرا للأزياء الوطنية المبهرة. ثم قامت المتسابقات المتأهلات إلى نصف النهائي باستعراض ملابس السباحة، قبل أن تتأهل 12 منهن إلى مسابقة فساتين السهرة.

وبعد ذلك، واجهت المتسابقات الخمسة المتأهلات إلى النهائي أسئلة حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك القيادة والصمود. وعندما سُئلت عن كيف ستعيش بشكل مختلف إذا لم يطلق عليها أحد الأحكام، أجابت ثيلفيج لجنة التحكيم بأنها لن تغير أي شيء، قائلة: "أعيش كل يوم بيومه".

ثيلفيج خلال مشاركتها بمسابقة ملكة جمال الكون في مدينة مكسيكو سيتي بتاريخ 16 نوفمبر 2024 Credit: Hector Vivas/Getty Images

وعندما سُئلت لاحقًا عما ستقوله للمشاهدين، حثت ثيلفيج المشاهدين على "الاستمرار في الكفاح ... بغض النظر عن المكان الذي أتيتم منه".

وقالت: "أقف هنا اليوم لأنني أريد التغيير، أريد أن أصنع التاريخ، وهذا ما أفعله الليلة".

وحلّت تشيديما أديتشينا من نيجيريا كوصيفة أولى، ووقع الاختيار على ماريا فرناندا بلتران من المكسيك كوصيفة ثانية. تبعتها سوتشاتا تشوانجسري من تايلاند وإيليانا ماركيز بيدروزا من فنزويلا، حيث صنعت بيدروزا، وهي أم تبلغ من العمر 28 عامًا، التاريخ بدخولها ضمن المراكز الخمسة الأولى بعد أن أزال منظمو المسابقة عددا من القيود خلال السنوات الأخيرة.

وشهد هذا العام لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون الممتد على مدار 72 عامًا، السماح للنساء اللواتي تجاوزن عمر 28 عامًا بالمشاركة. وتجاوز عمر أكثر من عشرين من المتأهلات للتصفيات النهائية الحد الذي كان مسموحًا به خلال السنوات السابقة، حيث أصبحت بياتريس نجويا من مالطا أول امرأة في الأربعينيات من عمرها تصل إلى النهائيات الكبرى، والوحيدة حتى الآن.

وجاء قرار إزالة الحد العمري وسط دعوات متزايدة لتحديث مسابقة ملكة جمال الكون. وقبيل مسابقة عام 2023، رفعت منظمة ملكة جمال الكون أيضًا الحظر طويل الأمد على مشاركة النساء الحوامل أو الأمهات، وكذلك النساء المتزوجات أو اللاتي كنّ متزوجات في أي وقت مضى.

وتم اختيار الممثلات عن كل دولة من خلال مسابقات محلية حاصلة على حقوق الترخيص من منظمة ملكة جمال الكون. وشهدت نسخة هذا العام مشاركة كوبا، التي مثلتها ماريانيلا أنشيتا، في مسابقة ملكة جمال الكون لأول مرة منذ عام 1967. كما أرسلت العديد من الدول، بما في ذلك بيلاروسيا وإريتريا والإمارات العربية المتحدة، متسابقات لأول مرة، رغم أن منظمة ملكة جمال الكون نفت في أبريل/ نيسان الماضي سلسلة من التقارير التي وصفتها بأنها "كاذبة ومضللة" بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2024.

وقد شهدت بعض المسابقات على المستوى الوطني جدلا في الفترة التي سبقت نهائيات هذا العام، بما في ذلك مسابقة ملكة جمال الكون في جنوب أفريقيا، التي شهدت انسحاب أديتشينا من المسابقة (ثم اختيارها لاحقًا لتمثيل نيجيريا) بعد أن أثارت تساؤلات حول جنسيتها موجة من العداء المعادي للأجانب.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقالت مديرة مسابقة ملكة جمال الكون في نيكاراغوا، كارين سيليبرتي، بعد أسابيع فقط من تتويج بالاسيوس باللقب، وسط اتهامات بالتآمر والخيانة. وقد اتُهمت هي وزوجها وابنها بالتورط في مؤامرة للإطاحة بالحكومة.

ولم تستجب سيليبرتي ولا حكومة نيكاراغوا لطلب شبكة CNN للتعليق.