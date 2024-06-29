أوباما يعلق على مناظرة بايدن وترامب.. ويتحدث عن المناظرات "السيئة"

شاهد كيف جاء رد كل من بايدن وترامب عندما سُئلا عن عمريهما أثناء المناظرة الرئاسية

"لقد كان ذلك مؤلمًا".. محلل CNN يعلق على أداء بايدن في المناظرة الرئاسية

(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الجمعة، على المناظرة الرئاسية التي نظمتها، شبكة CNN، الخميس، والتي واجه فيها الرئيس جو بايدن خصمه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان أداء بايدن خلال المناظرة نال انتقادات من قبل بعض الديمقراطيين، وتساءلوا عما إذا كان ينبغي له البقاء في السباق نحو البيت الأبيض.

وقال أوباما، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، لمتابعيه إن "المناظرات السيئة تحدث، ثقوا بي، أنا أعلم ذلك، لكن هذه الانتخابات لا تزال بمثابة خيار بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طوال حياته وشخص لا يهتم إلا بنفسه".

وأضاف أن "الانتخابات ستكون بين من يقول الحقيقة؛ الذي يعرف الصواب من الخطأ وهو شخص يكذب لمصلحته الخاصة".

وأكد أن "الليلة الماضية لم تغير ذلك، ولهذا السبب هناك الكثير على المحك في نوفمبر(تشرين الثاني)"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية، وأرفق أوباما بتغريدته رابط للموقع الإلكتروني لحملة بايدن

يذكر أن باراك أوباما كان وصف مناظرته الأولى خلال حملة إعادة انتخابه في 2012 بأنها "سيئة" وكان أداءه كارثيا لدرجة أن مساعديه خلف الكواليس بداوا مشلولين قبل أن يخرجوا على مضض لمواجهة الصحفيين بعدها لكنه استطاع لاحقا النجاح في الانتخابات وحصل على ولاية ثانية.