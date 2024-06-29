ماذا قال الإعلام الحكومي الروسي عن مناظرة بايدن وترامب؟

شاهد كيف جاء رد كل من بايدن وترامب عندما سُئلا عن عمريهما أثناء المناظرة الرئاسية

"لقد كان ذلك مؤلمًا".. محلل CNN يعلق على أداء بايدن في المناظرة الرئاسية

(CNN)-- تعرض أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة التي نظمتها شبكة CNN، الخميس، مع الرئيس السابق دونالد ترامب للسخرية في وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وكذلك التشكيك في حالة صحته الإدراكية.

وووصفت مقدمة برنامج "60 دقيقة" الذي تملكه الدولة، أولجا سكابييفا، المناظرة بأنها "برنامج واقع أمريكي عن حياة المتقاعدين، وكانت كارثية"، وقالت إن بايدن "ضعيف وغير مستقر عقليا"، وركزت على اللحظات التي بدا فيها أنه يعاني، كما سخرت من حالته البدنية، مشيرة بشكل ساخر إلى أنه تمكن من الصعود على المسرح "دون أن يتعثر".

وقالت: "لقد صعد بايدن العجوز إلى المسرح دون أن يتعثر أو يسقط، وبهذا المعنى، كان أداؤه جيدا"، وفي المقابل، تم تصوير ترامب على أنه أكثر نشاطا.

ورسميا، قلل المتحدث باسم الكرملين من أهمية المناظرة بين بايدن وترامب، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يشاهدها لأنها "ليست على قائمة القضايا الرئيسية على جدول أعماله".

وعلى الرغم من ذلك، حظيت المناظرة بتغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وقال أليكسي مارتينوف، الأستاذ المشارك في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية إن الهدف الأساسي من التغطية "كان إظهار عبثية ما كان يحدث للولايات المتحدة والعالم أجمع".