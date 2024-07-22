ماذا لو قرر بايدن التنحي في وقت متأخر؟.. شاهد ما سيحدث حينها

بايدن في خطاب له: كامالا هاريس نائب عظيمة وبإمكانها أن تكون رئيسة للولايات المتحدة

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(CNN)-- أكد الكرملين، الاثنين، أنه "لم يتفاجأ كثيرا" بقرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين، الاثنين: "في السنوات الأخيرة، علمنا ما كان يحدث في الولايات المتحدة ألا نتفاجأ بأي شيء. لا، لم نتفاجأ كثيرا".

وأضاف بيسكوف أن موسكو "تراقب الأحداث في الولايات المتحدة عن كثب" لكنه أكد أن هذه مسألة أمريكية داخلية.

وأوضح بيسكوف: "يجب أن يثير هذا الموضوع قلق الناخبين الأمريكيين، ولكن ليس نحن"، مؤكدا: "المهم للغاية بالنسبة لنا هو مستقبل العلاقات الروسية- الأمريكية، التي تشهد حاليا أسوأ فترة في التاريخ".

وقال بيسكوف إنه لا يستطيع حتى الآن تقييم ترشيح كامالا هاريس (نائب بايدن) المحتمل للرئاسة الأمريكية، لكنه أوضح أنه يعتقد أن هاريس لم تقدم أي مساهمات كبيرة في العلاقات الروسية الأمريكية. وأضاف أن تصريحاتها السابقة اشتملت على "خطاب غير ودي" تجاه روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن قد التقى بكامالا هاريس شخصيا، قال بيسكوف إنه لا يتذكر حدوث أي اتصالات.