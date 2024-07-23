"لن تسمعوا الأمر مني ثانية".. ترامب يسرد ما حدث له أثناء محاولة اغتياله

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محاولة اغتيال ترامب.. فيديو يكشف ما كان يفعله مطلق النار قبل نحو ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقب تعرضه لحادثة إطلاق النار ومحاولة اغتيال، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في منشور عبر منصة فيسبوك: "أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار، متمنيًا له السلامة، ومجددًا الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية".

وأضاف منشور الرئاسة المصرية: "كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه ترامب، الذي توجه بالشكر للرئيس السيسي على اللفتة الكريمة".

وكان الرئيس المصري عقب، الأحد الماضي، على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في بنسلفانيا، واصفًا الحادث بأنه "غادر".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أعلن أن إطلاق النار كان محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق، كاشفا عن اسم مطلق النار ويدعى توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي قُتل على أيدي الحرس الرئاسي بعد إطلاقه النار.