مسؤول أوكراني يكشف الهدف من توغل قوات بلاده في أراضي روسيا

"غير محمية إطلاقًا".. مراسل CNN يوثق ما يحدث بحدود روسيا مع متابعة أوكرانيا توغلها

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(CNN)-- قال مساعد للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن توغل أوكرانيا عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية، يهدف إلى إقناع روسيا بالدخول في "عملية تفاوض عادلة" عبر إلحاق "هزائم تكتيكية كبيرة" بموسكو.

وأضاف ميخايلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني على منصة "إكس": "في منطقة كورسك، يمكننا أن نرى بوضوح كيف يتم استخدام الأداة العسكرية بشكل موضوعي لإقناع روسيا بالدخول في عملية تفاوض عادلة. مرة أخرى، للدخول في عملية تفاوض، وليس الدعاية الروسية التقليدية والابتزاز بالاستسلام".

وقال بودولياك: "بجانب الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية، فهذه أيضا أداة عسكرية. نحن بحاجة إلى إلحاق هزائم تكتيكية كبيرة بروسيا".

وأوضح ميخايلو بودولياك أن أوكرانيا ليست مهتمة باحتلال الأراضي الروسية بل "تخوض حربا دفاعية في إطار القانون الدولي"، مضيفا أن "التغييرات السلبية في الحالة النفسية للسكان الروس ستكون دافعا آخر لبدء المفاوضات".

وجادل بودولياك بأن الرأي العام الروسي "بدأ يتغير" مع وصول الحرب إلى عمق أراضيها. وقال: "حتى وقت قريب، ظل مواطنو الدولة المعتدية غير مبالين عموما بالأعمال العدائية لأنها وقعت في أوكرانيا".