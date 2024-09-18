في حال العثور على "تايتان".. خبير غوص يوضح الحالة التي قد يكون عليها ركاب الغواصة

(CNN)-- شارك خفر السواحل الأمريكي الصورة الأولى للغواصة تيتان وهي جالسة في قاع المحيط بعد انفجارها الداخلي الكارثي العام الماضي، حيث قُتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أثناء رحلة الغوص المشؤومة لموقع حطام سفينة تيتانيك.

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نشره خفر السواحل الأمريكي للغواصة تيتان بقاع المحيط بعد انفجارها Credit: Pelagic Research Services/US Coast Guard

وفي الصورة التي نشرت، الاثنين، يظهر مخروط الذيل المكسور للغواصة على الأرضية الزرقاء الضبابية في شمال المحيط الأطلسي، إذ قُطع مخروط الذيل عن بقية السفينة، وكانت حوافها ممزقة، بينما شوهد جزء ممزق من الغواصة في مكان قريب.

"أسقطت وزنين"، هذا ما جاء في النص الذي أرسلته تيتان إلى سفينتها الأم، في إشارة إلى الأوزان التي يمكن أن تتخلص منها الغواصة على أمل العودة إلى السطح، وبعد ثوانٍ، أرسلت إشارة للسفينة الأم للمرة الأخيرة، وفُقد أثرها.

وعُثر على الحطام على بعد مئات الأمتار من موقع تيتانيك بعد أيام من البحث، وفقًا للمحققين في جلسة الاستماع في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، والتي من المتوقع أن تستمر حتى 27 سبتمبر/ أيلول.

في العرض الافتتاحي، قال مجلس التحقيقات البحرية إن مخروط الذيل والحطام الآخر تم تحديد موقعه بواسطة مركبة يتم تشغيلها عن بعد في 22 يونيو من العام الماضي، مما يوفر "دليلًا قاطعًا" على أن الغواصة تعرضت لانفجار داخلي كارثي - انهيار داخلي مفاجئ ناجم عن ضغط هائل.

وأودت الحادثة بحياة المؤسس والرئيس التنفيذي لمشغل الغواصة؛ ستوكتون راش، ورجل الأعمال شهزادة داود وابنه سليمان داود البالغ من العمر 19 عاماً؛ والمغامر هاميش هاردينغ. والغواص الفرنسي بول هنري نارجيوليت.

وأكد مجلس التحقيق البحري، الاثنين، أن الرفات التي تم العثور عليها مطابقة للرجال الخمسة الذين كانوا على متن السفينة من خلال اختبار وتحليل الحمض النووي.