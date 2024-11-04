(CNN)-- أنهى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال في ولاية بنسلفانيا الأحد إنه يندم على ترك البيت الأبيض في عام 2021، حملته الرئاسية لعام 2024 بالطريقة التي بدأها بها - حيث أطلق موجة من الخطاب العنيف والمهين والتحذيرات المتكررة من أنه لن يقبل الهزيمة إذا حدثت.

في تجمع حاشد في الولاية التي يجب عليه الفوز بها، أخبر الرئيس السابق أنصاره أنه "لم يكن ينبغي له أن يترك" منصبه بعد خسارته انتخابات عام 2020، ووصف الديمقراطيين بأنهم "شيطانيون" شكا من استطلاع رأي جديد لم يعد يظهر تقدمه في ولاية أيوا، التي فاز بها مرتين.

وأمضى ترامب الكثير من خطابه في التذمر بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات هذا العام والتعبير عن ندمه على رحيله عن منصبه بعد خسارته أمام جو بايدن قبل أربع سنوات. زعم ترامب أن الولايات المتحدة كانت تتمتع "بأكثر حدود آمنة في تاريخ بلادنا" في اليوم الذي ترك فيه منصبه.

وقال ترامب: "لم يكن ينبغي لي أن أغادر، أعني، بصراحة"، مستعيدًا عواقب الانتخابات الأخيرة.

كانت تعليقاته بمثابة استمرار للرسالة الانتقامية المتزايدة التي هيمنت على الأسابيع الأخيرة من حملته: الوعود بالانتقام من منافسيه السياسيين، والهجمات الغاضبة المهددة ضد الصحافة، ​​والمزاعم الغريبة بشكل متزايد حول انتخابات 2020 ورغبته في السلطة الكاملة إذا استعاد الرئاسة.

في مرحلة ما، قال الرئيس السابق، الذي كان هدفًا لمحاولتي اغتيال على الأقل، إنه "لن يمانع" إذا أطلق مسلح يستهدفه النار أيضًا على إعلام "الأخبار الكاذبة".

وأوضح ترامب في تجمع حاشد في ليتيتز بولاية بنسلفانيا، وهو يشير إلى ألواح زجاجية: "لدي قطعة الزجاج هذه هنا. لكن كل ما لدينا حقًا هنا هو الأخبار الكاذبة، أليس كذلك؟ ولكي يتمكن من الوصول إلي، كان على شخص ما أن يطلق النار على الأخبار الكاذبة. ولا أمانع ذلك كثيرًا. لا أمانع".

وقال متحدث باسم حملة ترامب بعد التجمع إن الرئيس السابق كان في الواقع يتأمل في كيفية حماية الصحافة له.

وقال ستيفن تشيونج في بيان: "كان الرئيس ترامب يصرح بأن وسائل الإعلام كانت في خطر، وأنها كانت تحميه، وبالتالي، كانت في خطر كبير، وكان ينبغي أن يكون لها درع زجاجي واقي أيضًا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لما قيل. كان في الواقع يبحث عن رفاهيتهم، أكثر بكثير من نفسه!"

إن أحدث جولة من التهديدات والتصريحات الفاضحة للرئيس السابق تختتم حملته بواحدة من أكثر الرسائل الختامية قتامة وتهديدًا في التاريخ الأمريكي الحديث. في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، ضاعف ترامب تعهده باستخدام الجيش لمحاربة "العدو المدني في الداخل"، وتأمل - تحت ستار القول بأنه المرشح المؤيد للسلام - كيف ستتصرف النائب السابقة ليز تشيني، واحدة من أشد منتقديه من الجمهوريين المحافظين، مع وجود بنادق "موجهة إلى وجهها" في منطقة حرب.

لقد جلبت عطلة نهاية الأسبوع هذه قائمة من اللحظات الغريبة. الأحد، أخبر ترامب شبكة NBC أن المنشور الأخير لروبرت إف كينيدي جونيور على منصة إكس حول إزالة الفلورايد من المياه إذا أًعيد انتخابه "يبدو مقبولاً بالنسبة لي".

وقال ترامب لشبكة NBC: "حسنًا، لم أتحدث معه عن ذلك بعد، لكنه يبدو مقبولاً بالنسبة لي. كما تعلم، إنه ممكن".

وفي الليلة السابقة في ولاية كارولينا الشمالية، ضحك ترامب موافقًا على اقتراح أحد الحضور بأن نائب الرئيس كامالا هاريس تعمل كعاهرة. وبعد أن أصر ترامب مرة أخرى على أن هاريس لم تعمل في ماكدونالدز عندما كانت أصغر سنا، صاح أحد المؤيدين في جرينسبورو، "لقد عملت في زاوية!"

ضحك ترامب، وتوقف للحظة، ثم أعلن، "هذا المكان مذهل".

وبينما كان الحشد يضحك، أضاف: "تذكروا فقط أن الآخرين هم من يقولون ذلك، وليس أنا".

وأكدت ردود فعله الفظة كيف أن وصل التردي في الخطاب السياسي الأمريكي، وهو دوامة طويلة الأمد، إلى ذروته بعد وصول ترامب إلى مسار الحملة الرئاسية في عام 2015. إنه تناقض مع ما حدث قبل سبع سنوات، عندما قالت إحدى مؤيدي جون ماكين خلال حدث انتخابي إن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان يكذب بشأن هويته، مدعيا أنه "عربي"، وأخذ مرشح الحزب الجمهوري آنذاك الميكروفون من يديها، وأصر على أن منافسه كان "رجل عائلة محترم (و) مواطنًا، وأنني أختلف معه في قضايا أساسية".

ولكن حتى في ذلك الوقت، كان ترامب مختبئًا. وسرعان ما ظهر كواحد من أبرز أنصار نظرية المؤامرة "المولد"، وهي رواية عنصرية تقول إن أوباما لم يولد في الولايات المتحدة.

في الفترة التي سبقت انتخابات هذا العام، استخدم ترامب الاسم الكامل للرئيس السابق - باراك حسين أوباما - في محاولة لشيطنته. وكثيرًا ما يخطئ في نطق اسم هاريس الأول، رغم أنه أظهر ذلك قبل أن يعرف الطريقة الصحيحة لنطقه، ووصفها بأنها "نائب رئيس حمقاء".

وفي أوقات أخرى، انحدر ترامب في خطابه، فخلال تجمع حاشد في لاتروب بولاية بنسلفانيا الشهر الماضي، أمضى بعض الوقت في تذكر الاسم الأول لهاريس.

وأصبحت رسالة ترامب إلى النساء - وفي كثير من الأحيان حولهن - غريبة بشكل متزايد. في تجمع جماهيري في جرين باي بولاية ويسكونسن الأسبوع الماضي، أخبر الحشد أن مساعديه طلبوا منه التوقف عن القول إنه سيكون "حامي" النساء الأمريكيات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم أدركوا أن هذا غير مناسب.

وقال ترامب إنه تلقى نصيحة: "سيدي، من فضلك لا تقل ذلك. لماذا؟ أنا الرئيس. أريد حماية نساء بلادنا. حسنًا، سأفعل ذلك، سواء أعجبت النساء بذلك أم لا".

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الرئيس السابق يتخلف عن هاريس بين الناخبات بهامش كبير. لم يرفض ترامب ولا حلفاؤه الأرقام، بل حثوا المزيد من الرجال على التصويت.

وقال تشارلي كيرك، زعيم مجموعة يمينية عهد إليها ترامب بإدارة الكثير من حملته على الأرض: "كان التصويت المبكر غير متناسب للإناث. إذا بقي الرجال في المنزل، فستكون كامالا رئيسة. الأمر بهذه البساطة".

لقد واجهت هاريس في الغالب عروض ترامب القاتمة بالوعود بإنهاء الانقسامات التي حددت معظم العقد الماضي.

وقالت هاريس خلال خطاب الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة: "لا تتطلب ديمقراطيتنا منا الاتفاق على كل شيء. هذه ليست الطريقة الأمريكية. نحن نحب المناقشة الجيدة. والحقيقة أن اختلاف شخص ما معنا لا يجعله "العدو من الداخل". إنهم من العائلة والجيران وزملاء الدراسة وزملاء العمل".

وأضافت: "قد يكون من السهل نسيان حقيقة بسيطة. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو".

كما ركزت نائب الرئيس على هجمات ترامب على المنافسين والمنتقدين، بما في ذلك الإصرار المستمر على أنه يريد استخدام سلطة الحكومة الفيدرالية لمعاقبتهم. وعلى النقيض من ذلك، تحب هاريس أن تقول إنها تركز على السياسة، مثل الدفع لاستعادة حقوق الإجهاض الفيدرالية بعد قرار المحكمة العليا لعام 2022 بإلغاء قضية رو ضد وايد.

وقالت هاريس في واشنطن: "في اليوم الأول، إذا انتُخب، سيدخل دونالد ترامب إلى ذلك المنصب بقائمة أعداء. عندما انتُخب، سأدخل بقائمة مهام مليئة بالأولويات بشأن ما سأنجزه من أجل الشعب الأمريكي".