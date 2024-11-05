نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "واثق" من فوزه في الانتخابات، زاعمًا أن الانتخابات "لن تكون متقاربة حتى" في نتائجها مع منافسته نائب الرئيس كامالا هاريس.

وفي حديثه للصحافة بعد الإدلاء بصوته في مركز الاقتراع في بالم بيتش بولاية فلوريدا برفقة زوجته ميلانيا، قال ترامب إنه "واثق جدًا" من فوزه في الانتخابات، وأن "النتيجة لن تكون متقاربة حتى"، بينما أعرب عن إحباطه من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لإعلان النتائج.

وقال ترامب: "أشعر بثقة كبيرة. سمعت أننا نسير بشكل جيد للغاية في كل مكان".

وأضاف أن هذه كانت "الأفضل" من بين الحملات الثلاث التي خاضها.

وتابع ترامب: "لن تكون النتائج متقاربة حتى. لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً للتصديق".

واصل ترامب الشكوى من المدة التي سيستغرقها فرز النتائج نظرًا لأنهم "أنفقوا كل هذه الأموال على الآلات" المستخدمة في الفرز، مُستشهدًا بالانتخابات الفرنسية كمثال على الانتخابات السريعة.

وقد استخدم ترامب مرارًا وتكرارًا وقت الانتظار الطويل في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد كوسيلة لزرع الشك في نزاهة الانتخابات.

في الانتخابات الرئاسية السابقة، وصف ترامب التصويت بالبريد بأنه "خطير" و"فاسد". وقال إنه سيؤدي إلى "احتيال انتخابي هائل" وانتخابات "مزورة" في عام 2020.

وتعمل حملة ترامب بنشاط على الترويج للتصويت المبكر شخصيًا والتصويت بالبريد، حتى مع تعهد الرئيس السابق بالقضاء على الآليات التقليدية المستخدمة في التصويت يومًا ما.

وألمح ترامب دون دليل إلى أنها طرق تصويت غير آمنة في مقطع فيديو نُشر في يونيو/حزيران على Swamp the Vote USA، وهو موقع ويب لموارد التصويت تموله اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.