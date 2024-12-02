بوتين يوافق على ميزانية دفاعية قياسية لروسيا.. كم تبلغ؟

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على ميزانية دفاعية قياسية، تشكل ما يقرب من ثلث الإنفاق الحكومي، بينما تشن موسكو حربها في أوكرانيا.

وتخصص ميزانية 2025، التي نُشرت، الأحد، على موقع حكومي، حوالي 13.5 تريليون روبل (حوالي 126 مليار دولار) للدفاع الوطني، بزيادة حوالي ثلاثة تريليونات روبل عن عام 2024 عندما تم تسجيل الرقم القياسي السابق.

ويعادل هذا الرقم 32.5% من الإنفاق الحكومي، ارتفاعا من 28.3% هذا العام.

وتتوقع الميزانية الجديدة التي تمتد لثلاث سنوات انخفاضا طفيفا في الإنفاق العسكري لعامي 2026 و2027، مع تخصيص 12.8 تريليون روبل (119 مليار دولار) في عام 2026، و13.1 تريليون روبل (حوالي 122 مليار دولار) في عام 2027. وأقر المشرعون في مجلسي البرلمان الروسي، مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، الميزانية بالفعل.

وتعتبر الحرب الروسية في أوكرانيا هي أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد استنزفت موارد كلا الجانبين.