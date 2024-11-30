أثناء إحاطة مباشرة.. مسؤولة روسية تتلقى اتصالًا يأمرها بعدم الحديث عن الضربة على أوكرانيا

(CNN)-- تعرضت أوكرانيا لأعلى عدد على الإطلاق من هجمات الطائرات بدون طيار الروسية على أراضيها، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحسب أرقام قيادة القوات الجوية في البلاد.

وشهد شهر نوفمبر إطلاق 2434 طائرة بدون طيار روسية ضد أوكرانيا، مقارنة بـ1912 طائرة بدون طيار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي و1331 في سبتمبر/أيلول، بحسب إحصاء لشبكة CNN للأرقام التي أصدرتها قيادة القوات الجوية الأوكرانية.

وتأتي الحملة الجوية الروسية المكثفة في شهر شهد اشتعال التوترات بين موسكو والغرب، حيث تجاوزت الحرب نقطة الألف يوم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بإطلاق أسلحة أمريكية بعيدة المدى على أهداف في عمق روسيا. وردا على إطلاق كييف صواريخ "أتاكمز" الأمريكية الصنع على أراضيها، أطلقت موسكو صاروخا باليستيا جديدا غير نووي على منطقة دنيبرو الأوكرانية، الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات الأوكرانية، الخميس، إن أكثر من مليون منزل في مختلف أنحاء أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء هذا الأسبوع، بعدما شنت روسيا قصفا ليليا على البنية الأساسية الحيوية للطاقة في أوكرانيا. ويمثل هذا الهجوم يمثل الـ11 واسع النطاق الذي تشنه روسيا على إمدادات الطاقة في أوكرانيا خلال العام الجاري فقط، بحسب وزارة الطاقة في كييف.